Ведущие украинские легкоатлетки резко отреагировали на жалобу Ласицкене относительно отстранения россиян от спорта
Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук выступили с критикой в адрес спортсменки, являющейся офицером российской армии
Фото: redbull.com
Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, Мария Ласицкене обратилась с письмом-жалобой к президенту Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
"Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему [войны в Украине, - примечание], а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: устранить всех по принципу гражданства.
Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях", - написала Ласицкене, которая является офицером российской армии, капитаном вооруженных сил и была доверительным лицом путина на выборах 2018.
На заявление Ласицкене отреагировали ведущие украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук.
Левченко, являющаяся вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту, написала комментарий в инстаграмме, где резко осудила позицию Ласицкене и других россиян, у которых "спорт вне политики".
"Это не спорт вне политики или политика в спорте. Это БЛЯХА человеческие жизни. ЖИЗНЬ! Это самое ценное! Это не медали и рекорды. Это право на то, чтобы просто существовать на этой земле, ходить и дышать!..
Вы считаете, что спорт важнее права жить? Вас не допускают потому, что вы – россиянка? А НАС УБИВАЮТ просто ПОТОМУ, ЧТО МЫ УКРАИНЦЫ!!!!!. Чувствуете разницу?!!!", - говорится в послании Левченко.
Прыжгунья в длину (тройной) Марина Бех-Романчук также не осталась в стороне. Она написала:
"Вот и вся разница между нами. Более 100 дней молчания и ни слова против войны. Зато целое письмо в сторону МОК. Низко, как все действия вашей русской сущности".
Напомним, что на Олимпийских играх 2020 года разгорелся скандал из-за объятий украинской звезды легкой атлетики Ярославы Магучих с Марией Ласицкене. Россиянка тогда выиграла турнир, а украинка стала третьей. В порыве радости обе обнимали друг друга и вместе фотографировались.
На Магучих после этого посыпался шквал критики, тренеры и НОК выступили с заявлением, сама Ярослава также опубликовала пояснения. В то же время, ее поддерживали другие известные представители украинского спорта. Например, Станислав Горуна.
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