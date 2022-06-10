Китай без колебаний начнет войну в случае объявления независимости Тайваня - министр обороны КНР

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе переговоров со своим американским визави Ллойдом Остином в Сингапуре сказал, что его страна не будет колебаться по поводу военных действий в случае объявления Тайванем независимости.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарии политиков на телеканале Al Arabiya и американском CNN.

Вэй Фэнхэ впервые провел личную встречу с Ллойдом Остином с момента его назначения на должность.

Американский министр заверил, что США поддерживают политику "единого Китая", но подчеркнул, что действия китайской армии в регионе непрофессиональные и безответственные.

В то же время Фэнхэ отметил, что Соединенные Штаты провоцируют нестабильность своими поставками вооружения на Тайвань. Представитель китайского министерства У Цянь утверждает, что Вэй Фэнхэ якобы предупредил Остина о готовности к военным действиям.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, то китайская армия не колеблясь начнет войну, какими бы ни были возможные потери", - сказал Фэнхэ.

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Ллойд Остин призвал китайских военных не провоцировать нестабильность в регионе и не менять статус-кво.

Кроме того, министр обороны США настоял, что Китай не может и не должен оказывать никакую материальную поддержку России на фоне преступной войны против Украины. В Китае же заверили, что Китай не оказывал поддержки России.

Однако в целом стороны оценили встречу как положительную. Она длилась один час – вдвое больше, чем запланированные 30 минут. Ву Цянь подчеркнул, что Китай считает, что "лучше разговаривать, чем совсем не разговаривать".

Министры договорились разработать экстренные каналы коммуникации для разрешения кризисных ситуаций, чтобы предотвратить военное столкновение и эскалацию.

Напомним, что правительство Китайской Народной Республики считает территорию острова Тайвань частью своей суверенной территории. В то же время власти Тайваня считают себя единственным легитимным китайским правительством, считая материковую территорию Китая "оккупированной коммунистами". Лишь 13 из 193 членов ООН, признают Тайвань как единое легитимное китайское правительство. Остальные страны фактически взаимодействуют с властями Тайваня на межправительственном уровне, признавая его самоуправляемость и отдельность от КНР, но не устанавливают официальные дипломатические отношения.

Правительство Соединенных Штатов придерживается политики "Единого Китая", признавая легитимность коммунистических властей на материковом Китае и не признавая независимость Тайваня. Но при этом США оказывают финансовую и военную поддержку Тайваню для защиты, формулируя это в рамках союзных обязательств. Политика США состоит в том, чтобы поддерживать неоднозначность в расчетах руководства КНР касательно готовности армии США к прямому столкновению с китайской армией в случае нападения коммунистов на Тайвань.