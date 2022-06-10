В Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль
Водитель, к счастью, серьёзных травм не получил
ГСЧС
Утро 10 июня в полицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.
Читайте такжеМеркель: путин хочет уничтожить Европу
"На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся", - сообщает ГСЧС.
Отмечается, что водитель значительных травм не получил.
К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ДСНС
Популярное сейчас
- Клуб был, есть и будет. Гендиректор Зари прокомментировал назначение Скрипника тренером Ворсклы
- Реал имеет два конкретных предложения по Лунину от клубов Ла Лиги
- Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги – россияне нацелили на Украину почти полсотни крылатых ракет
- Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet