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В Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль

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Водитель, к счастью, серьёзных травм не получил

В Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль

ГСЧС

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Утро 10 июня в полицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.

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"На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся", - сообщает ГСЧС.

Отмечается, что водитель значительных травм не получил.

К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ДСНС

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