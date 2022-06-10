В Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль

Утро 10 июня в полицию поступило сообщение, что вблизи села Почепин в Киевской области грузовой автомобиль взорвался на мине.

Читайте также Меркель: путин хочет уничтожить Европу

"На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, взорвался на мине и загорелся", - сообщает ГСЧС.

Отмечается, что водитель значительных травм не получил.

К ликвидации пожара привлекали 5 спасателей.