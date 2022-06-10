Посол США в ОБСЕ Карпентер: Россия начала процесс оформления аннексии Херсонщины

Во время пресс-конференции в Вене глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что Кремль запустил свою стратегию присоединения временно оккупированных украинских территорий к России, которую уже видели ранее.

"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую ​​стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", – говорит глава миссии США в ОБСЕ, передает Суспільне.

По его словам, если любое место принадлежит к украинской идентичности, то оно разрушается военными РФ. И такие разрушения носят систематический характер.

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"Мы видим, что есть атаки на храмы, на культурные объекты и музеи, в частности, разрушение музея им. Г. Скоророды на Харьковщине", - рассказал глава миссии США в ОБСЕ.

Также Карпентер рассказал о том, что российские военные незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области.