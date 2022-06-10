Нафтогаз уволил топ-менеджера, который в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.
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facebook.com/Kucherenko2020
Олег Диденко, советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины, уволен из компании.
Как сообщили в Нафтогазе: "Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".
Напомним, что 10 июня Алексей Кучеренко, народный депутат от ВО Батькивщина, сообщил в Facebook, что Диденко купил автомобиль Bentley за $500 тыс.
"В разгар войны покупает новый Бентли за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Мерседес "кубик“ за $300 тыс., оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным", — написал Кучеренко.
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