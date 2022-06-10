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Нафтогаз уволил топ-менеджера, который в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.

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Нафтогаз уволил топ-менеджера, который в разгар войны купил себе Бентли за $500 тыс.

facebook.com/Kucherenko2020

Новина українською

Олег Диденко, советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины, уволен из компании.

Как сообщили в Нафтогазе: "Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".

Напомним, что 10 июня Алексей Кучеренко, народный депутат от ВО Батькивщина, сообщил в Facebook, что Диденко купил автомобиль Bentley за $500 тыс.

"В разгар войны покупает новый Бентли за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Мерседес "кубик“ за $300 тыс., оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным", — написал Кучеренко.

Политик также выложил сканы документов, подтверждающих его заявление.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Нафтогаз

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 00:57
Зелень нічого не боїться... мабуть ще умовляли діденка сказати, що то авто Порошенка...
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.06.2022 в 23:53
Треба ще було б добряче оштрафувати цього чорта.
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