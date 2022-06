Историей можно играть в обе стороны. Литовский депутат пригрозил РФ возвращением Смоленска

Литовский депутат пригрозил России отменой Поляновского договора и требованием вернуть Смоленск. Это может быть потенциальный ответ на законопроект, который недавно внесли в Госдуму . Он предусматривает отмену постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Соответствующее заявление сделал депутат Матас Малдейкис в Twitter.

"Если Россия отменит признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!", — написал Малдейкис.

Напомним, 8 июня депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров внес в Госдуму РФ законопроект, который может отменить постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке чиновник написал, что этот документ незаконен и сослался на результаты референдума, проведенного в Советском Союзе в марте 1991 года.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE