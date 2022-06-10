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Историей можно играть в обе стороны. Литовский депутат пригрозил РФ возвращением Смоленска

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И потребовать от Путина подчиниться власти Владислава IV

Историей можно играть в обе стороны. Литовский депутат пригрозил РФ возвращением Смоленска

фото из свободных источников

Новина українською

Литовский депутат пригрозил России отменой Поляновского договора и требованием вернуть Смоленск. Это может быть потенциальный ответ на законопроект, который недавно внесли в Госдуму. Он предусматривает отмену постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Соответствующее заявление сделал депутат Матас Малдейкис в Twitter.

"Если Россия отменит признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!", — написал Малдейкис.

Напомним, 8 июня депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров внес в Госдуму РФ законопроект, который может отменить постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке чиновник написал, что этот документ незаконен и сослался на результаты референдума, проведенного в Советском Союзе в марте 1991 года.

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В статье: война с Россией
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