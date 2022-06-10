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Воины ОТГ Восток за сутки ликвидировали три десятка россиян

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И немного техники

Воины ОТГ Восток за сутки ликвидировали три десятка россиян

Оперативно-тактичне угруповання Схід

UA-Футбол
Новина українською

Защитники Украины из оперативно-тактической группировки "Восток" на своем участке фронта в пятницу, десятого июня, сумели ликвидировать тридцать россиян.

В ходе боев также была утилизирована рашистская техника:

  • танков – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 3.

Напомним, ранее стало известно о том, что враг готовит новое наступление на Славянск.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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