Воины ОТГ Восток за сутки ликвидировали три десятка россиян
И немного техники
Оперативно-тактичне угруповання Схід
Защитники Украины из оперативно-тактической группировки "Восток" на своем участке фронта в пятницу, десятого июня, сумели ликвидировать тридцать россиян.
В ходе боев также была утилизирована рашистская техника:
- танков – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 3.
Напомним, ранее стало известно о том, что враг готовит новое наступление на Славянск.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Зинченко и Ярмоленко едут в Лондон. 10 трансферов лета 2022, которых все ждут - ВИДЕО
- Александр Караваев: о неприятностях для Качарабы, звонке от Вернидуба и армянской теме в Лодзи
- Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, воевавшего в Украине с 2014-го
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 00:02 Украинские Встретили неприязненно. Мужчина с ВИЧ-положительным статусом пешком пришел из Мелитополя в Запорожье
- 23:45 Украинские Госдеп: Не можем отрицать, что сейчас Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной
- 23:25 Украинские 9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 28 единиц техники и склад с боеприпасами оккупантов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet