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Георгий Зантарая: Если россиян допустят на турнир в Улан-Баторе - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира

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Дзюдоист занимает четкую позицию

Георгий Зантарая: Если россиян допустят на турнир в Улан-Баторе - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира

фото - ijf.org

Новина українською

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая возмущен действиями Международной федерации дзюдо, позволившей российским спортсменам участвовать в турнире в Улан-Баторе.

"Только что увидел на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо, что спортсмены из россии зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации).

Напоминаю, что до этого я уже писал, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно если речь идет о войне.

Поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение:

если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!

Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир - в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами.

Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители россии будут к нему допущены даже под флагом Федерации.

Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала россия!", - написал Зантарая на своей странице в Facebook.

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В статье: Георгий Зантарая война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
10.06.2022 в 22:54
Молодець.
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