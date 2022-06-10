"Проломленный череп и гиря на ноге": оккупанты пытали и убили теробороновца из Херсона

Российские военные убили Виталия Лапчука – офицера-десантника, кандидата психологических наук, полковника полиции, с первых дней вторжения РФ ушедшего в ряды херсонской териториальной обороны.

Об этом Медийной инициативе по правам человека (МИПЧ) сообщила супруга Алена Лапчук.

Она больше двух месяцев пыталась найти место, где россияне могли удерживать Виталия, надеясь, что он жив, его вскоре обменяют. Однако 9 июня ей сообщили, что накануне в Херсоне в реке нашли тело мужчины с признаками пыток: проломленным черепом и гирей на ноге. По описанию Алена Лапчук узнала мужчину.

Алена по описанию узнала своего мужа. Впоследствии тело увидели оставшиеся родственники в оккупированном Херсоне, – они подтвердили, что это Виталий Лапчук.

Впервые историю Виталия Лапчука журналисты МИПЧ рассказывали вскоре после его похищения 27 марта. Тогда российские жестоко избили мужчину и приехали к нему домой. После обысков забрали его жену Алену и сына, которых тоже допрашивали. Алена является свидетелем пыток и издевательств над ее мужем. Также рассказывали о том, как россияне в Херсоне охотились на тероборонцев, в частности, как задерживали Виталия и его товарища Дениса Миронова, умершего в оккупированном Крыму после жестоких избиений.

Виталия и Дениса задержали, когда они пытались решить вопрос с горючим. Им устроили ловушку. Обоих мужчин во время задержания жестоко избили.

О том, в каком состоянии Алена увидела тогда своего мужа, она говорила: "Ему раздробили кость черепа, у него все лицо было в полоску от приклада. Он весь был просто черный".

Избиения продолжились в херсонском управлении полиции. Там ФСБшники допрашивали задержанных. Если им не нравились ответы, говорили: "Спустимся вниз". Это означало, что человека ведут в подвал, где расположена специальная пыточная комната.

"Это были просто звери. Такое впечатление, что они не отвечали за свои поступки, были просто неадекватны. Они не чувствовали, с какой силой избивают", – рассказывает Алена.

Ей с сыном тогда удалось вырваться, а Виталия оставили, обвинив в преступлениях против российских военных.

С тех пор другие задержанные, с которыми удалось пообщаться МИПЧ, Виталия не видели.

Как стало известно, его тело нашли в реке недалеко от речного порта еще 22 мая, однако сообщили родным только сейчас.

Эксперт МИПЧ и юрист Регионального центра прав человека Николай Киккас говорит, что эти зверства в юридической плоскости являются военным преступлением, поскольку "нарушают базовые принципы всех женевских конвенций, запрещающих в том числе пытки и смерть военнопленному или гражданскому лицу".

Чтобы установить, кто причастен к пыткам и убийству Виталия, юрист советует подробно изучить обстоятельства похищения.

"Возможно здесь помогут данные, зафиксированные по другим делам (например, по делу Миронова). Нужно очертить круг лиц, которые могут быть причастны или владеть сведениями. Например, это представители военных или гражданских оккупационных властей Херсона, командиры подразделений, находящихся в городе и т.д. Также следует по возможности обследовать предметы, связанные с преступлением, на которых могли остаться следы, например, гиря", – говорит Николай Киккас.

По его словам, то, что тело бросили в реку, свидетельствует о попытке скрыть следы преступления.

"А сам факт негуманного обращения обусловлен общим низким уровнем уважения оккупантов к правам человека и международным правилам ведения войны, их распространенным правовым нигилизмом", - отмечает юрист.

Особая жестокость, добавляет он, является обстоятельством, отягчающим наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Также отягчающим обстоятельством является совершение преступления группой лиц. Поэтому, если установить, что замучены до смерти группой, это будет иметь значение.

Николай Киккас отмечает: убийство человека при нарушении законов и обычаев ведения войны является квалифицирующим признаком для инкриминирования ч. 2 ст. 438 УК Украины, предусматривающей максимальное наказание – пожизненное заключение.