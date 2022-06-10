Генпрокуратура вернула военным клистроны для ЗРК, которые ДБР изъяло два года назад

Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию, сообщает Офис Генерального прокурора.

"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники. При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны. Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости. Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 1 июля 2020 года ГБР сообщало, что его следователи провели обыски в 96 зенитной ракетной бригаде (часть А2860, Киевская область) и изъяли при обыске семь клистронов – сверхвысокочастотных приборов, которые входят в системы управления ЗРК С-300 российского производства. Аналогичные обыски прошли еще в двух частях в Одесской и Херсонской областях.

3 июля ГБР заявило, что "в тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня". Было также публично объявлено, что "руководство ГБР инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников Бюро". Найти сообщений о результатах упомянутого расследования не удалось.

"Клистрон – это элемент, без которого система противовоздушной обороны не будет работать. Это основа, вычислительные возможности ПВО. Но в Украине они не производятся. Есть только предприятия, которые могут их восстанавливать", – рассказал военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.