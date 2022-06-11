Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации - ФОТО
Получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн
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Правоохранителями на взятке задержан начальник отделения обеспечения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что майор ВС Украины получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн от гражданина Украины за совершение действий с использованием служебного положения, а именно – за непризыв во время общей мобилизации.
10 июня взяточник в погонах задержан после получения средств с поличным.
Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
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