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Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации - ФОТО

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Получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн

Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации - ФОТО

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Новина українською

Правоохранителями на взятке задержан начальник отделения обеспечения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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Установлено, что майор ВС Украины получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн от гражданина Украины за совершение действий с использованием служебного положения, а именно – за непризыв во время общей мобилизации.

10 июня взяточник в погонах задержан после получения средств с поличным.

Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации - ФОТО - изображение 1Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с Россией
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