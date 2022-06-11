  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать с Западом за Западную Украину
В тренде

Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать с Западом за Западную Украину

Общие новости
(1 голосов)

Из серии "а я вам покажу, откуда готовилось нападение"

Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать с Западом за Западную Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что Беларуси, возможно, придется повоевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

Читайте такжеЛукашенко: Нацики, не нацики... Украинские военные снесут голову кому угодно - ВИДЕО

По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам.

"Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", — заявил он.

Диктатор считает, что "это их цель — они перед этим не остановятся".

"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", — добавил бульбофюрер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zerkalo.io

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 01:51
Не зря цього пришелепка, молодого прапорщика, при срср з армії комісували "по дурці", як в народі кажуть...
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
11.06.2022 в 01:06
Ахах. Єдине що ти можеш то помогти заходу України викопати картошку, таракан жизоїдний. З європою він зібрався воювати за захід
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде