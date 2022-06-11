Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать с Западом за Западную Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что Беларуси, возможно, придется повоевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам.

"Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", — заявил он.

Диктатор считает, что "это их цель — они перед этим не остановятся".

"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", — добавил бульбофюрер.