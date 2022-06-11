Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать с Западом за Западную Украину
Из серии "а я вам покажу, откуда готовилось нападение"
фото из свободных источников
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что Беларуси, возможно, придется повоевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
По словам Лукашенко, Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам.
"Они [Запад] до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", — заявил он.
Диктатор считает, что "это их цель — они перед этим не остановятся".
"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", — добавил бульбофюрер.
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