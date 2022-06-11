Последний матч Пятова за сборную, лондонский интерес к Забарному. Главные новости за 10 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е июня.

И делает это не в первый раз. Легендарный украинский кипер Андрей Пятов в субботу проведет свой последний матч за национальную сборную. Об этом он лично сообщил в социальных сетях. Вероятнее всего, против Армении вратарь появится с первых минут. После Евро-2020 Андрей уже завершал международною карьеру, однако из-за кадровых проблем на вратарской позиции принял решение на время вернуться. Всего за "сине-желтых" Пятов отыграл 102 матча и сыграл на трех чемпионатах Европы.

Лондонский "Тоттенхэм" попытается угодить Антонио Конте и укрепить летом сразу ряд позиций. Одна из них - позиция центрального защитника. По данным портала Football.london, один из претендентов на переход в состав "шпор" - украинец Илья Забарный. Скауты клуба следят за прогрессом центрбека и могут попытаться подписать его летом. Однако есть две проблемы. Из-за длительного контракта до 2026-го года, "Тоттенхэм" может остановить запрашиваемая "Динамо" сумма за трансфер. Также стоит понимать, что Забарный не единственный футболист в списке "Тоттенхэма". Также там присутствуют Алессандро Бастони, Йошко Гвардиол, Пау Торрес, Марк Гехи, Клеман Ленгле и Глейсон Бремер.

Продолжаем обсуждать трансферные новости вокруг молодой звезды "Шахтера". По данным Sempremilan.it, охоту за Михаилом этим летом вел не только "Байер". Также на вингера претендовали два итальянских гранда - "Милан" и "Ювентус". Оба получили отказ. Мудрик, по словам источника, не видит себя в Италии и хочет играть в чемпионате Германии, где ожидает постоянную игровую практику. Ранее была информация, что "Шахтер" и "Байер" достигли устной договоренности касательно трансфера, а сам Михаил согласовал пятилетний контракт.

Накануне двух последних июньских матчей в Лиге Наций украинская сборная не смогла избежать потерь. Расположение "сине-желтых" досрочно покинули сразу два основных исполнителя - Тарас Степаненко и Георгий Бущан. У них травма. Также по словам главного тренера сборной приболел Александр Сирота, что ставит под вопрос его участие в будущих поединках. С другой стороны, в общую группу накануне вернулся Эдуард Соболь. У него будет шанс получить игру практику за национальную сборную.