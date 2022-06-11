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Последний матч Пятова за сборную, лондонский интерес к Забарному. Главные новости за 10 июня

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Решение Мудрика, потери сборной, результаты Лиги Наций - сводка главных новостей за пятницу

Последний матч Пятова за сборную, лондонский интерес к Забарному. Главные новости за 10 июня

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10-е июня.

Андрей Пятов завершает международную карьеру

И делает это не в первый раз. Легендарный украинский кипер Андрей Пятов в субботу проведет свой последний матч за национальную сборную. Об этом он лично сообщил в социальных сетях. Вероятнее всего, против Армении вратарь появится с первых минут. После Евро-2020 Андрей уже завершал международною карьеру, однако из-за кадровых проблем на вратарской позиции принял решение на время вернуться. Всего за "сине-желтых" Пятов отыграл 102 матча и сыграл на трех чемпионатах Европы.

Илья Забарный привлек внимание "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" попытается угодить Антонио Конте и укрепить летом сразу ряд позиций. Одна из них - позиция центрального защитника. По данным портала Football.london, один из претендентов на переход в состав "шпор" - украинец Илья Забарный. Скауты клуба следят за прогрессом центрбека и могут попытаться подписать его летом. Однако есть две проблемы. Из-за длительного контракта до 2026-го года, "Тоттенхэм" может остановить запрашиваемая "Динамо" сумма за трансфер. Также стоит понимать, что Забарный не единственный футболист в списке "Тоттенхэма". Также там присутствуют Алессандро Бастони, Йошко Гвардиол, Пау Торрес, Марк Гехи, Клеман Ленгле и Глейсон Бремер.

Мудрик отказывается от Италии ради Германии

Продолжаем обсуждать трансферные новости вокруг молодой звезды "Шахтера". По данным Sempremilan.it, охоту за Михаилом этим летом вел не только "Байер". Также на вингера претендовали два итальянских гранда - "Милан" и "Ювентус". Оба получили отказ. Мудрик, по словам источника, не видит себя в Италии и хочет играть в чемпионате Германии, где ожидает постоянную игровую практику. Ранее была информация, что "Шахтер" и "Байер" достигли устной договоренности касательно трансфера, а сам Михаил согласовал пятилетний контракт.

Два игрока покинули расположение сборной Украины

Накануне двух последних июньских матчей в Лиге Наций украинская сборная не смогла избежать потерь. Расположение "сине-желтых" досрочно покинули сразу два основных исполнителя - Тарас Степаненко и Георгий Бущан. У них травма. Также по словам главного тренера сборной приболел Александр Сирота, что ставит под вопрос его участие в будущих поединках. С другой стороны, в общую группу накануне вернулся Эдуард Соболь. У него будет шанс получить игру практику за национальную сборную.

Франция снова не побеждает, Дания проигрывает дома

Закончим сводкой результатов Лиги Наций. Стартовал третий тур турнира сборных. Сборная Франции оступились в третий раз кряду, сыграв вничью против Австрии Ральфа Рангника. Большую часть встречи действующий чемпион мира проигрывал, однако многое изменили замены. Нкунку отдал голевую передачу, а Килиан Мбаппе нанес точный удар. Датчане прервали серию из двух побед, проиграв дома Хорватии. Единственный гол встречи на счету одноклубника Малиновского - Марио Пашалича. Также отдельно отметим подвиги действующий и бывших игроков УПЛ. Манор Соломон принес выездную победу Израиля, забив два гола Албании, а экс-фулбек "Зари" Цыганикс отдал голевую за сборную Латвии.

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