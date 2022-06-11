Враг продолжает штурмовать Северодонецк - Генштаб
Противник принимает меры по усовершенствованию второго и третьего рубежей обороны на юге
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины докладывает о ситуации на фронте в начале сто восьмых суток войны.
На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Продлены сроки:
до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь;
до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перекидывания наших войск на другие угрожающие направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Есть успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.
На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.
В Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.
Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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