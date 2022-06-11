Федецкий: Ультрас – это отдельная каста в спорте. У них свой движ

Также они защищают Украину на востоке

Бывший защитник Артем Федецкий высказался о роли ультраса в футбольной жизни:

“Ультрас – это отдельная каста в спорте. Они должны быть. У них свой движ. Помахаться где-нибудь перед матчем... Это часть спорта, правильна она или нет. Файеры, драки, романтика выездов – это их жизнь. Сейчас ультрас на востоке, они воюют за Украину. Это называется сознание людей”, – сказал Федецкий.

Отметим, что ультрас многих футбольных клубов не только УПЛ, но и Первой и Второй лиг воюют на востоке Украины с 2014-го года.

Также напомним, что в сентябре 2017-го и самому Федецкому досталось от ультрас. Тогда "Карпаты" вылетели из Кубка Украины от "Прикарпатья" и фаны львовян выбежали на поле. В одном из эпизодов болельщик ударил в лицо Артема, который тогда не участвовал в матче.