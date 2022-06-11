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Федецкий: Ультрас – это отдельная каста в спорте. У них свой движ

Общие новости
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(1 голосов)

Также они защищают Украину на востоке

Федецкий: Ультрас – это отдельная каста в спорте. У них свой движ

Новина українською

Также они защищают Украину на востоке

Бывший защитник Артем Федецкий высказался о роли ультраса в футбольной жизни:

“Ультрас – это отдельная каста в спорте. Они должны быть. У них свой движ. Помахаться где-нибудь перед матчем... Это часть спорта, правильна она или нет.

Файеры, драки, романтика выездов – это их жизнь. Сейчас ультрас на востоке, они воюют за Украину. Это называется сознание людей”, – сказал Федецкий.

Отметим, что ультрас многих футбольных клубов не только УПЛ, но и Первой и Второй лиг воюют на востоке Украины с 2014-го года.

Также напомним, что в сентябре 2017-го и самому Федецкому досталось от ультрас. Тогда "Карпаты" вылетели из Кубка Украины от "Прикарпатья" и фаны львовян выбежали на поле. В одном из эпизодов болельщик ударил в лицо Артема, который тогда не участвовал в матче.

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В статье: Артем Федецкий ультрас война с Россией
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Источник:
ПроФутбол Digital

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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 08:59
Я сказав би, що це окремий діагноз
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