Федецкий: Ультрас – это отдельная каста в спорте. У них свой движ
Также они защищают Украину на востоке
Также они защищают Украину на востоке
Бывший защитник Артем Федецкий высказался о роли ультраса в футбольной жизни:
“Ультрас – это отдельная каста в спорте. Они должны быть. У них свой движ. Помахаться где-нибудь перед матчем... Это часть спорта, правильна она или нет.
Файеры, драки, романтика выездов – это их жизнь. Сейчас ультрас на востоке, они воюют за Украину. Это называется сознание людей”, – сказал Федецкий.
Отметим, что ультрас многих футбольных клубов не только УПЛ, но и Первой и Второй лиг воюют на востоке Украины с 2014-го года.
Также напомним, что в сентябре 2017-го и самому Федецкому досталось от ультрас. Тогда "Карпаты" вылетели из Кубка Украины от "Прикарпатья" и фаны львовян выбежали на поле. В одном из эпизодов болельщик ударил в лицо Артема, который тогда не участвовал в матче.
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