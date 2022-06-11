ООН отреагировала на приговор смертной казни иностранным бойцам ВСУ
Выразили обеспокоенность
Getty Images / Global Images Ukraine
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило действия так называемой ДНР, суд которой приговорил трех бойцов иностранного легиона ВСУ к смертной казни. Об этом сообщила спикер Равина Шамдасани.
“УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к казни.
По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками. Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением.
И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказала Шамдасани.
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