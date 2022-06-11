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ООН отреагировала на приговор смертной казни иностранным бойцам ВСУ

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Выразили обеспокоенность

ООН отреагировала на приговор смертной казни иностранным бойцам ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило действия так называемой ДНР, суд которой приговорил трех бойцов иностранного легиона ВСУ к смертной казни. Об этом сообщила спикер Равина Шамдасани.

“УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к казни.

По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками. Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением.

И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказала Шамдасани.

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В статье: ООН война с Россией
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Источник:
ООН

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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
11.06.2022 в 10:15
Стурбованість...Поки х@йло не вїпе по них ракетами,що вони зрозуміли що це,то так і буде.Цевже зрозуміло
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Spokoyno (Київ)
11.06.2022 в 09:58
Висловлюванням "обурення" людям НЕ допоможеш! Бандити розуміють лише цеглиною по пиці!
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 09:02
Чому тільки ООН, іншим насрати?
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