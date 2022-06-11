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Уже 32 тысячи. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

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Вскоре разменяем сотню вражеских средств ПВО

Уже 32 тысячи. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях врага с начала полномасштабной войны. За сутки уничтожено еще 150 человек, 10 танков и 7 беспилотников.

  • личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1419 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 3466 (+16) ед.
  • артиллерийских систем – 712 (+0) ед.
  • РСЗО – 222 (+0) ед.
  • средства ПВО – 97 (+0) ед.
  • самолетов – 212 (+0) ед.
  • вертолетов – 178 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7).
  • крылатые ракеты – 125 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн-2448 (+10) ед.
  • специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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