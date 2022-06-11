Уже 32 тысячи. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
Вскоре разменяем сотню вражеских средств ПВО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях врага с начала полномасштабной войны. За сутки уничтожено еще 150 человек, 10 танков и 7 беспилотников.
- личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1419 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 3466 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 712 (+0) ед.
- РСЗО – 222 (+0) ед.
- средства ПВО – 97 (+0) ед.
- самолетов – 212 (+0) ед.
- вертолетов – 178 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7).
- крылатые ракеты – 125 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн-2448 (+10) ед.
- специальная техника – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, сообщает Генштаб.
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