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россии не хватает высокоточных ракет, - Британская разведка

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Враг применяет устаревшее оружие

россии не хватает высокоточных ракет, - Британская разведка

Новина українською

Российские войска используют устаревшие и неэффективные ракеты за неимением более точных и современных, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам. Об этом сообзает британская разведка.

"С апреля российские средние бомбардировщики, вероятно, запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х по наземным целям. Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.

Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные, поэтому могут привести к значительным побочным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, в то время как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в обзоре.

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В статье: война с Россией
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