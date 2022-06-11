россии не хватает высокоточных ракет, - Британская разведка
Враг применяет устаревшее оружие
Российские войска используют устаревшие и неэффективные ракеты за неимением более точных и современных, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам. Об этом сообзает британская разведка.
"С апреля российские средние бомбардировщики, вероятно, запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х по наземным целям. Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.
Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные, поэтому могут привести к значительным побочным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, в то время как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в обзоре.
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