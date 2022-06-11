Легия готова продать Харатина. Украинец летом будет искать клуб

Украинский полузащитник Игорь Харатин может летом покинуть "Легию". Спортивный директор польского клуба Яцек Зклинский подтвердил эту информацию.

"Армейцы" дали добро на переход игрока в другую команду. Правда, если Харатин не найдет себе новое место работы, он продолжит находиться в составе “Легии”.

Отметим, что Игорь перебрался в польскую команду в начале сентября прошлого года из "Ференцвароша" за 900 тысяч евро. В общей сложности за прошлый сезон он провел 15 матчей, в которых отметился одним голом. В среднем полузащитник находился на поле 46 минут в каждом сыгранном поединке.

Трансферная стоимость Харатина за год упала с 2,2 млн евро до 1,2 млн евро, согласно данным аналитического портала Transfermarkt.

Напомним, что ранее польские СМИ признали 27-летнего украинца одним из самых неудачных трансферов сезона в Экстраклассе.