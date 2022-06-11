Легия готова продать Харатина. Украинец летом будет искать клуб
Не пошла карьера в Польше
Фото: instagram.com/igor_kharatin
Украинский полузащитник Игорь Харатин может летом покинуть "Легию". Спортивный директор польского клуба Яцек Зклинский подтвердил эту информацию.
"Армейцы" дали добро на переход игрока в другую команду. Правда, если Харатин не найдет себе новое место работы, он продолжит находиться в составе “Легии”.
Отметим, что Игорь перебрался в польскую команду в начале сентября прошлого года из "Ференцвароша" за 900 тысяч евро. В общей сложности за прошлый сезон он провел 15 матчей, в которых отметился одним голом. В среднем полузащитник находился на поле 46 минут в каждом сыгранном поединке.
Трансферная стоимость Харатина за год упала с 2,2 млн евро до 1,2 млн евро, согласно данным аналитического портала Transfermarkt.
Напомним, что ранее польские СМИ признали 27-летнего украинца одним из самых неудачных трансферов сезона в Экстраклассе.
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