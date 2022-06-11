  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу
В тренде

Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу

Общие новости
(4 голосов)

Как и многие другие люди

Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден рассказал, что многие люди и также президент Украины Владимир Зеленский скептически относились к данным разведки о полномасштабном вторжении России в Украину.

“Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные, подтверждающие, что путин перейдет границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как многие люди. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать”, – сказал Байден.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bloomberg

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
11.06.2022 в 13:25
Ничего себе, 4 комментария, и все из России. "Украинский портал" называется. Если моя гипотеза верна, то сейчас спросят, почему я пишу на русском языке - это последний тренд нанятой армии пропагандистов. А смысл всех сообщений ниже - раскалывать Украину, чтобы хоть так её победить.
Ответить
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 12:17
Він не тільки "не чув"... Вони ще й армію відмовились фінансувати...
Ответить
+2
-1
KozakUA (Рівне)
11.06.2022 в 12:17
Надіюсь, у нації хватить розуму після війни вимагати у влади відповідей на багато "чому?" .
Ответить
+2
-1
avatar
Litb@rski (Кёльн)
11.06.2022 в 11:50
Он услышал.....семью как раз вывез , да друзей предупредил , которые якобы чудом за день два оказались зарубежом
Ответить
+7
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 10:51
Мабуть по історії у нього двійка була
Ответить
+8
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде