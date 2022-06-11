Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу

Президент США Джо Байден рассказал, что многие люди и также президент Украины Владимир Зеленский скептически относились к данным разведки о полномасштабном вторжении России в Украину.

“Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные, подтверждающие, что путин перейдет границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как многие люди. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать”, – сказал Байден.