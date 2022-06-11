Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу
Как и многие другие люди
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден рассказал, что многие люди и также президент Украины Владимир Зеленский скептически относились к данным разведки о полномасштабном вторжении России в Украину.
“Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные, подтверждающие, что путин перейдет границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как многие люди. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать”, – сказал Байден.
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Источник:bloomberg
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Комментарии (5)
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Болельщик39 (Харьков)
11.06.2022 в 13:25
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 12:17
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KozakUA (Рівне)
11.06.2022 в 12:17
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Litb@rski (Кёльн)
11.06.2022 в 11:50
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 10:51
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