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Символически? Поставка первой партии оружия от Германии для Украины ожидается 22 июня

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(4 голосов)

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Символически? Поставка первой партии оружия от Германии для Украины ожидается 22 июня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда запланирована доставка немецкого оружия для ВСУ в борьбе против российских оккупантов:

“7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам – мы получим эти системы где-то 22 июня... И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это также старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации”, - сказал Мельник.

Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000. Украинские солдаты уже проходят обучающий курс для пользования этим оружием.

Также посол добавил, что Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелой техники:

"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена ​​в Украину", - отметил он.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НВ

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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
11.06.2022 в 13:32
Мда вы ещё точное место и маршрут огласите,чтоб русским фашистам было проще ракеты пускать...
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