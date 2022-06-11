Символически? Поставка первой партии оружия от Германии для Украины ожидается 22 июня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда запланирована доставка немецкого оружия для ВСУ в борьбе против российских оккупантов:

“7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам – мы получим эти системы где-то 22 июня... И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это также старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации”, - сказал Мельник.

Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000. Украинские солдаты уже проходят обучающий курс для пользования этим оружием.

Также посол добавил, что Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелой техники: