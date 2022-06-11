Символически? Поставка первой партии оружия от Германии для Украины ожидается 22 июня
Дату выбрали оригинальную
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда запланирована доставка немецкого оружия для ВСУ в борьбе против российских оккупантов:
“7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам – мы получим эти системы где-то 22 июня... И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это также старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации”, - сказал Мельник.
Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000. Украинские солдаты уже проходят обучающий курс для пользования этим оружием.
Также посол добавил, что Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелой техники:
"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил он.
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