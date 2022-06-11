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Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

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Готовится встретиться с Зеленским

Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Фото: twitter.com/vonderleye

Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с визитом. Об этом она сообщила в своем Twitter.

“Хорошо вернуться в Киев. С президентом Зеленским. Я подведу итоги совместной работы, необходимой для реконструкции и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!” - такими словами подписала пост дипломатка.

Напомним, что 2 июня Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен поддержать вступление Украины в блок.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
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