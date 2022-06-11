Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с визитом. Об этом она сообщила в своем Twitter.

“Хорошо вернуться в Киев. С президентом Зеленским. Я подведу итоги совместной работы, необходимой для реконструкции и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!” - такими словами подписала пост дипломатка.

???????? Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Напомним, что 2 июня Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен поддержать вступление Украины в блок.