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Бывший мэр Херсона Сальдо получил российский паспорт

Общие новости
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Вместе с ним это сделали еще 22 коллаборанта

Бывший мэр Херсона Сальдо получил российский паспорт

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Российские оккупанты начали выдавать в Херсоне свои паспорта. Первых счастливчиков они решили снять на камеру и выпустить сюжет на пропагандистском телеканале ТАСС.

В целом украинский паспорт на документы с двуглавым орлом поменяли 23 коллаборанта. Среди них есть и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Отметим, что на данный момент он является так называемый "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области".

“Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал, что мы одна страна и один народ”, - подчеркнул Сальдо.

Напомним, что коллаборант дважды подряд избирался на должность мэра Херсона. В целом он проработал главой города с 2002 г по 2012 г. Затем стал депутатом Верховной рады и голосовал за принятие диктаторских законов 16 января. Был представителем “Партии регионов”.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТАСС

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 15:54
То не паспорт, то білет на концерт Кобздона....
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MaximSK (Киев)
11.06.2022 в 15:54
Это позор нашей страны, предатели, которые при первом удобном случае перешли на сторону врага, их надо либо судить, либо ликвидировать.
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 16:08
"Либо судить, либо ликвидировать" це не одне і теж. Готовий особисто стратити і як саме?
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