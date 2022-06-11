Бывший мэр Херсона Сальдо получил российский паспорт

Российские оккупанты начали выдавать в Херсоне свои паспорта. Первых счастливчиков они решили снять на камеру и выпустить сюжет на пропагандистском телеканале ТАСС.

В целом украинский паспорт на документы с двуглавым орлом поменяли 23 коллаборанта. Среди них есть и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. Отметим, что на данный момент он является так называемый "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области".

“Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал, что мы одна страна и один народ”, - подчеркнул Сальдо.

Напомним, что коллаборант дважды подряд избирался на должность мэра Херсона. В целом он проработал главой города с 2002 г по 2012 г. Затем стал депутатом Верховной рады и голосовал за принятие диктаторских законов 16 января. Был представителем “Партии регионов”.