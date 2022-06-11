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Зеленский: Европейский проект точно не может быть завершен без Украины

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Столицу Украины посетила глава Еврокомиссии

Зеленский: Европейский проект точно не может быть завершен без Украины

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел общий брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, посетившей сегодня Киев.

"Европейский проект точно не может быть завершен без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ защищает будущее для себя и для всех народов и запада, и востока, и севера, и юга Европы. Спасибо Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен за содержательные переговоры.

Ваше лидерство, ваше внимание очень ценно для нас. Верю, что в ближайшее время будем общаться с вами на новом уровне наших отношений – Украины и ЕС", - резюмировал президент.

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В статье: Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
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