Зеленский: Европейский проект точно не может быть завершен без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел общий брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, посетившей сегодня Киев.

"Европейский проект точно не может быть завершен без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ защищает будущее для себя и для всех народов и запада, и востока, и севера, и юга Европы. Спасибо Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен за содержательные переговоры.

Ваше лидерство, ваше внимание очень ценно для нас. Верю, что в ближайшее время будем общаться с вами на новом уровне наших отношений – Украины и ЕС", - резюмировал президент.