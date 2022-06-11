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Украина узнает судьбу статуса кандидата в ЕС в конце следующей недели

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Про это сообщила глава Еврокомиссии

Украина узнает судьбу статуса кандидата в ЕС в конце следующей недели

Фото: Чекановая, УНИАН

Новина українською

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с рабочим визитом. Президент Украины Владимир Зеленский провел с европейским политиком совместный брифинг.

В ходе встречи Урсула сообщила что Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейский Союз будет готово к концу следующей недели.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
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