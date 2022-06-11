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Меркель своей политикой привела к тому, что путин был уверен в пассивности ЕС в случае войны

Общие новости
(2 голосов)

Меркель не увидела очевидных фактов

Меркель своей политикой привела к тому, что путин был уверен в пассивности ЕС в случае войны

фото из свободных источников

Новина українською

Американское издание Wall Street Journal считает, экс-канцлер Германии Ангела Меркель своей политикой привела к тому, что путин не верил в активное сопротивление Европы, если он пойдет войной на Украину.

Как пишет портал, в свое время Меркель использовала весь свой политический капитал, чтобы убедить президента США прекратить американское противостояние строительству спорного газопровода.

Также ресурс считает, что главы правительств вынуждены принимать "тяжёлые решения" и иногда впоследствии они безальтернативно оказываются неправильными. Но в случае Меркель, то она не увидела очевидных фактов.

"После аннексии Крыма и вторжения россии в Украину в 2014 году Меркель продолжала привлекать путина на свою сторону. Она сделала страну зависимой от него после того, как приняла решение закончить использование АЭС и отказалось исполнить данные НАТО обещания о выделении двух процентов ВВП на оборону", - пишет Wall Street Journal.

Как итог издание делает вывод, что "провал политики Меркель – одна из причин того, что путин был уверен, будто он столкнётся с ограниченным европейским сопротивлением, если он попытается занять Киев".

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В статье: Владимир Путин Ангела Меркель война с Россией
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Источник:
Wall Street Journal

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2022 в 18:31
Именно так.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 17:54
А Зеленський нє? Все бачив, все чув? Гарно підготувався до війни, озброєння закупив, боєприпаси, амуницію?
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+1
-4
truf (Odessa)
11.06.2022 в 18:08
с 2014 по 2019 нібито не Зеля був президентом, ні? чи то не Петя два Мінська підписав та зброю продавав наліво та направо??? чи укроборонпром теж Зелін?
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+2
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 17:38
Хто всрався? Невістка!
Ответить
+2
-2

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