Меркель своей политикой привела к тому, что путин был уверен в пассивности ЕС в случае войны
Меркель не увидела очевидных фактов
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Американское издание Wall Street Journal считает, экс-канцлер Германии Ангела Меркель своей политикой привела к тому, что путин не верил в активное сопротивление Европы, если он пойдет войной на Украину.
Как пишет портал, в свое время Меркель использовала весь свой политический капитал, чтобы убедить президента США прекратить американское противостояние строительству спорного газопровода.
Также ресурс считает, что главы правительств вынуждены принимать "тяжёлые решения" и иногда впоследствии они безальтернативно оказываются неправильными. Но в случае Меркель, то она не увидела очевидных фактов.
"После аннексии Крыма и вторжения россии в Украину в 2014 году Меркель продолжала привлекать путина на свою сторону. Она сделала страну зависимой от него после того, как приняла решение закончить использование АЭС и отказалось исполнить данные НАТО обещания о выделении двух процентов ВВП на оборону", - пишет Wall Street Journal.
Как итог издание делает вывод, что "провал политики Меркель – одна из причин того, что путин был уверен, будто он столкнётся с ограниченным европейским сопротивлением, если он попытается занять Киев".
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