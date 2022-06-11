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Зеленский: Санкции и переговоры - надо было проводить с россией до войны. Сейчас их надо поставить на место

Общие новости
(2 голосов)

А место россиян - на свой территории

Зеленский: Санкции и переговоры - надо было проводить с россией до войны. Сейчас их надо поставить на место

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал ведение переговоров с россией. Глава украинской считает, чтобы решить глобальный кризис, нужно не договариваться с рф, а жесткой силой поставить путина на место.

"Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство российской федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения.

Сегодня нет "серой" зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы ищете какое-нибудь постоянно взаимопонимание с российской федерацией.

Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить российскую федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что делать", - сказал Зеленский на Азиатском международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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