Вооруженные силы беларуси тренируют "переход из мирного на военное время"
Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что Беларусь проводит массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".
С 7 июня вооруженные силы беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного на военное время". Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.
В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время".
Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.
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