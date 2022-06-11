Вооруженные силы беларуси тренируют "переход из мирного на военное время"

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что Беларусь проводит массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".

С 7 июня вооруженные силы беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного на военное время". Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время".

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.