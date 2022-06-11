Генштаб ВСУ: Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто восьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.

Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горного, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудара близ Покровского.

В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

Враг наступает в районе Почечного, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов Оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, Оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий Оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

Противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области.