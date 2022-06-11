Генштаб: На Харьковском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании позиций

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 11 мая.

На Волынском и Полесском направлениях, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь, осуществляется приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны оказывает огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания наших войск обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мураховки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.