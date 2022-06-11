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ГУР МО: россияне имеют план на 120 дней войны

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россиянам приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения

ГУР МО: россияне имеют план на 120 дней войны

ГУР

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины.

Защитники Украины сорвали план путинского блицкрига по захвату Киева, Харькова и Одессы, поэтому основные усилия оккупанты сосредоточили на востоке Украины.

По данным военной разведки Украины, россия еще имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства. По словам Вадима Скибицкого, противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Также представитель военной разведки Украины рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск генеральному штабу россии приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того на сколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой специальной военной операции, о которой путин заявлял на начала войны, россиянам так и не удалось достичь", – рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО

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