В Одесской области на пляже во время отдыха человек подорвался на мине
Всех людей призывают не идти к воде!
Информатор
Сегодня на пляже в Одесской области погиб человек, взорвавшись на мине во время отдыха. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Всех жителей Одесщины призывают не идти к водоемам и особенно морю, так как побережье повсюду заминировано.
"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины", - прокомментировал сообщение Братчук.
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