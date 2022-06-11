В Одесской области на пляже во время отдыха человек подорвался на мине

Сегодня на пляже в Одесской области погиб человек, взорвавшись на мине во время отдыха. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Всех жителей Одесщины призывают не идти к водоемам и особенно морю, так как побережье повсюду заминировано.

"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины", - прокомментировал сообщение Братчук.