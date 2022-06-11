  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Одесской области на пляже во время отдыха человек подорвался на мине
В тренде

В Одесской области на пляже во время отдыха человек подорвался на мине

Общие новости
(2 голосов)

Всех людей призывают не идти к воде!

В Одесской области на пляже во время отдыха человек подорвался на мине

Информатор

Новина українською

Сегодня на пляже в Одесской области погиб человек, взорвавшись на мине во время отдыха. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Всех жителей Одесщины призывают не идти к водоемам и особенно морю, так как побережье повсюду заминировано.

"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины", - прокомментировал сообщение Братчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде