Глава Луганской ОВА: В Северодонецке ВСУ побеждают, но россияне уничтожают дом за домом

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 11 мая.

- в Луганской области несколько тяжелых направлений - со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец, которая сейчас осмелела;

- очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке;

- территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка;

- в уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом;

- с вновь оккупированных территорий зерно вывозят КрАЗами.