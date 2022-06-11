Глава Луганской ОВА: В Северодонецке ВСУ побеждают, но россияне уничтожают дом за домом
Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 11 мая.
- в Луганской области несколько тяжелых направлений - со стороны Попасной, Северодонецка и реки Северский Донец, которая сейчас осмелела;
- очень мощные бои идут в Тошковке и Северодонецке;
- территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекла смазка;
- в уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом;
- с вновь оккупированных территорий зерно вывозят КрАЗами.
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