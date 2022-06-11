На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 20 россиян
А также 7 единиц техники
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Сегодня, 11 июня, Вооруженные Силы Украины в зоне "Схід" уничтожили:
- личного состава россиян – 20
- БМП – 1
- АТТ – 4
- БПЛА – 3
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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