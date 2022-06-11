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На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 20 россиян

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А также 7 единиц техники

На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 20 россиян

Новина українською

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Сегодня, 11 июня, Вооруженные Силы Украины в зоне "Схід" уничтожили:

  • личного состава россиян – 20
  • БМП – 1
  • АТТ – 4
  • БПЛА – 3
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В статье: война с Россией
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