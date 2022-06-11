Центр Донецка снова попал под обстрел
Провокации от россиян
Местные СМИ Донецка сообщают, что вечером город был обстрелян.
"Прилеты" были в районе торгового центра Донецк-Сити и Донецкого национального университета.
Вероятно, что это очередная провокация от россиян.
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Комментарии (2)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 22:19
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 22:54
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