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Центр Донецка снова попал под обстрел

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(1 голосов)

Провокации от россиян

Центр Донецка снова попал под обстрел

Новина українською

Местные СМИ Донецка сообщают, что вечером город был обстрелян.

"Прилеты" были в районе торгового центра Донецк-Сити и Донецкого национального университета.

Вероятно, что это очередная провокация от россиян.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 22:19
Адже можемо, коли захочемо
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-1
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 22:54
член тобі в рот семйон....
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