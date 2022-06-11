россияне нанесли ракетный удар в Тернопольской области
По Чортковскому району
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером, 11 мая, россияне нанесли ракетный удар по Чортковскому району Тернопольской области. Об этом сообщил глава областной ОГА Владимир Труш.
"Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чертковском районе", - сообщил Труш.
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