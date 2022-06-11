  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне нанесли ракетный удар в Тернопольской области
В тренде

россияне нанесли ракетный удар в Тернопольской области

Общие новости
(1 голосов)

По Чортковскому району

россияне нанесли ракетный удар в Тернопольской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером, 11 мая, россияне нанесли ракетный удар по Чортковскому району Тернопольской области. Об этом сообщил глава областной ОГА Владимир Труш.

"Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чертковском районе", - сообщил Труш.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде