Шольц посетит Киев перед саммитом G7 в конце июня
Также с немецким лидером Украину намерены посетить Макрон и Драги
Немецкое издание BILD сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев.
Вместе с главой государства столицу Украины должны посетить президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
Во французских и украинских правительственных кругах есть конкретные планы визита трех лидеров - это должна быть совместная поездка в Украину.
Визит должен пройти перед саммитом G7, который пройдет в конце июня.
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Источник:BILD
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