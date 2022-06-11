Шольц посетит Киев перед саммитом G7 в конце июня

Немецкое издание BILD сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев.

Вместе с главой государства столицу Украины должны посетить президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Во французских и украинских правительственных кругах есть конкретные планы визита трех лидеров - это должна быть совместная поездка в Украину.

Визит должен пройти перед саммитом G7, который пройдет в конце июня.