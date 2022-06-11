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Шольц посетит Киев перед саммитом G7 в конце июня

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Также с немецким лидером Украину намерены посетить Макрон и Драги

Шольц посетит Киев перед саммитом G7 в конце июня

Новина українською

Немецкое издание BILD сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев.

Вместе с главой государства столицу Украины должны посетить президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Во французских и украинских правительственных кругах есть конкретные планы визита трех лидеров - это должна быть совместная поездка в Украину.

Визит должен пройти перед саммитом G7, который пройдет в конце июня.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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Источник:
BILD

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