  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Должны сделать все, чтобы россияне пожалели, что все это натворили
В тренде

Зеленский: Должны сделать все, чтобы россияне пожалели, что все это натворили

Общие новости
(1 голосов)

Чтобы россияне ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине

Зеленский: Должны сделать все, чтобы россияне пожалели, что все это натворили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 108-го дня войны обратился к украинскому народу.

"Помните, как в россии еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы.

В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало россии? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине", - сказал в своем обращении президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде