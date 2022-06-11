Зеленский: Должны сделать все, чтобы россияне пожалели, что все это натворили

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 108-го дня войны обратился к украинскому народу.

"Помните, как в россии еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, июнь. Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы.

В целом же российская армия на сегодняшний день имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало россии? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине", - сказал в своем обращении президент.