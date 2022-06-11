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Арестович: Украинская армия потеряла около 10 тысяч военных

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Вечная память героям Украины

Арестович: Украинская армия потеряла около 10 тысяч военных

Фото: Defense Express

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал о потерях армий Украины и России в войне:

"У нас в начале конфликта гибли 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в день погибали в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 гибнут, не меньше.

Ну, смотри, сегодня только, правда, сегодня (10 июня) нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому людей 600 за сутки мы "осудили", не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести будут так колебаться".

Также он подтвердил, что в общей сложности украинская армия потеряла около 10 тысяч военных с начала войны, что и подкрепляют подсчеты.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович ВСУ
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