Арестович: Украинская армия потеряла около 10 тысяч военных

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал о потерях армий Украины и России в войне:

"У нас в начале конфликта гибли 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в день погибали в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 гибнут, не меньше.

Ну, смотри, сегодня только, правда, сегодня (10 июня) нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому людей 600 за сутки мы "осудили", не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести будут так колебаться".

Также он подтвердил, что в общей сложности украинская армия потеряла около 10 тысяч военных с начала войны, что и подкрепляют подсчеты.