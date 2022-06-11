Арестович: Если бы Запад не помогал, я подозреваю, речь шла бы уже об обороне Львова

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что если бы не поддержка Западных стран, то россия уже дошла бы до запада Украины.

"Он (Коллективный Запад – прим.) спасает нас и финансово, и политически, и военном отношении. Если бы они нам сейчас не помогали или не помогли к этому, речь, я подозреваю, шла бы уже об обороне Львова. По крайней мере, точно о Правобережной Украину… Не потому, что мы трусы, просто нечем было бы обороняться.

Мы сейчас держим линию фронта благодаря помощи Запада. Мы держим Украину, стабилизируем макроэкономическую ситуацию благодаря помощи Запада, в частности, США. Мы очень благодарны, поскольку, по сути, они обеспечивают сейчас наше выживание и вообще сохранение нашей культуры. путин хочет уничтожить культуру, не просто страну", - сказал Арестович.