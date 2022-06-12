  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разгром от Украины, цена на Забарного, дорогой новичок Реала. Главные новости за 11 июня
В тренде

Разгром от Украины, цена на Забарного, дорогой новичок Реала. Главные новости за 11 июня

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А также ничейный синдром среди команд дивизиона А Лиги Наций

Разгром от Украины, цена на Забарного, дорогой новичок Реала. Главные новости за 11 июня

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 11 июня

Украина разгромила Армению

Это был матч второго тура Лиги Наций. Александр Петраков на этот раз выставил почти основу – не было Миколенко, вместо которого по позиции играл Зинченко и Ярмоленко. Первый тайм дался сине-желтым довольно тяжело, но во втором после классного гола Руслана Малиновского стало гораздо легче. Александр Караваев закрепил победу, а Виталий Миколенко сделал счет 3:0. Интересно, что в параллельном матче в группе Ирландия с таким же счетом разбила Шотландию, поэтому Украина единолично возглавляет квартет с шестью очками, у остальных по три балла.

Андрей Пятов сыграл последний матч за сборную

Этот поединок стал знаковым в истории национальной команды, потому что свою международную карьеру завершил голкипер Андрей Пятов. Свой первый матч он провел еще в 2007-м, играл на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020, всего на его счету 102 поединка, 83 пропущенных гола и 47 матчей на ноль, в том числе и последний против Армении. Если со сборной Андрей завершает, то на клубном уровне, похоже, еще планирует поиграть.

Тоттенхэм торгует Забарного

По информации зарубежных СМИ, лондонский клуб ведет переговоры с киевским "Динамо" по трансферу центрального защитника Ильи Забарного. Уже вроде бы дошло до торгов и "Динамо" объявило цену – 30 миллионов евро. Ответ "Тоттенхэма" пока неизвестен. Между тем портал Transfermarkt оценивает Забарного в 15 млн, в сезоне 2021/22 он сыграл 30 матчей в составе "Динамо" и сборной Украины.

Англия и Италия снова не выявили победителя

Как и в финале Евро-2020, в Лиге Наций все завершилось ничьей. Но если год назад это была результативная ничья, то в этот раз безголевая. Англия владела преимуществом, но воплотить ее в голы не смогла. В другом матче группы Венгрия дала бой Германии. Наги забил уже на шестой минуте, Хофман ответил на девятой. Больше команды не забивали – ничья 1:1. Италия возглавляет третью группу дивизиона А с пятью очками, Венгрия – вторая (4 очка), Германия – третья (3), Англия – последняя (2).

Польша отчасти реабилитировалась за разгром от Бельгии

Во втором туре польская сборная уступила 1:6. В игре с Нидерландами получилось уже гораздо лучше. В первом тайме забил Кэш сразу после перерыва Зелинский. Но удержать ничью Кадра не смогла. Во втором матче подряд за сборную отличился Дамфрис, перед этим забил Классен – ничья 2:2. В другом матче группы Уэльс пропустил от Бельгии в начале второго тайма от Тилеманса, но сумел забить в ответ на исходе игры (отличился Бреннан Джонсон, о котором мы писали здесь >>>). У Нидерландов 7 очков, у Бельгии и Польши по 4, у Уэльса – 1.

Реал купил 22-летнего француза

Мадридский клуб объявил о трансфере хавбека "Монако" Орельяна Тчуамэни. По информации СМИ, "Реал" заплатит 80 млн евро. Контракт с игроком заключен сроком на шесть лет. В сезоне 2021/22 Орельян сыграл в 50 матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. Во вторник состоится презентация игрока журналистам и болельщикам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
12.06.2022 в 07:26
Пятов хороший вратарь,тут двух мнений не может быть,но вчера почти не было опасных моментов у ворот,за исключением одного.ну может быть ещё срезка в ворота Забарного!Армения-это полу-любительская команда!Вот если бы с таким счётом выиграли у Уэльса?!Молодёжи Украмны есть куда расти,чего ей и желаю!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде