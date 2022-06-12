Разгром от Украины, цена на Забарного, дорогой новичок Реала. Главные новости за 11 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 11 июня

Это был матч второго тура Лиги Наций. Александр Петраков на этот раз выставил почти основу – не было Миколенко, вместо которого по позиции играл Зинченко и Ярмоленко. Первый тайм дался сине-желтым довольно тяжело, но во втором после классного гола Руслана Малиновского стало гораздо легче. Александр Караваев закрепил победу, а Виталий Миколенко сделал счет 3:0. Интересно, что в параллельном матче в группе Ирландия с таким же счетом разбила Шотландию, поэтому Украина единолично возглавляет квартет с шестью очками, у остальных по три балла.

Этот поединок стал знаковым в истории национальной команды, потому что свою международную карьеру завершил голкипер Андрей Пятов. Свой первый матч он провел еще в 2007-м, играл на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020, всего на его счету 102 поединка, 83 пропущенных гола и 47 матчей на ноль, в том числе и последний против Армении. Если со сборной Андрей завершает, то на клубном уровне, похоже, еще планирует поиграть.

По информации зарубежных СМИ, лондонский клуб ведет переговоры с киевским "Динамо" по трансферу центрального защитника Ильи Забарного. Уже вроде бы дошло до торгов и "Динамо" объявило цену – 30 миллионов евро. Ответ "Тоттенхэма" пока неизвестен. Между тем портал Transfermarkt оценивает Забарного в 15 млн, в сезоне 2021/22 он сыграл 30 матчей в составе "Динамо" и сборной Украины.

Как и в финале Евро-2020, в Лиге Наций все завершилось ничьей. Но если год назад это была результативная ничья, то в этот раз безголевая. Англия владела преимуществом, но воплотить ее в голы не смогла. В другом матче группы Венгрия дала бой Германии. Наги забил уже на шестой минуте, Хофман ответил на девятой. Больше команды не забивали – ничья 1:1. Италия возглавляет третью группу дивизиона А с пятью очками, Венгрия – вторая (4 очка), Германия – третья (3), Англия – последняя (2).

Во втором туре польская сборная уступила 1:6. В игре с Нидерландами получилось уже гораздо лучше. В первом тайме забил Кэш сразу после перерыва Зелинский. Но удержать ничью Кадра не смогла. Во втором матче подряд за сборную отличился Дамфрис, перед этим забил Классен – ничья 2:2. В другом матче группы Уэльс пропустил от Бельгии в начале второго тайма от Тилеманса, но сумел забить в ответ на исходе игры (отличился Бреннан Джонсон, о котором мы писали здесь >>>). У Нидерландов 7 очков, у Бельгии и Польши по 4, у Уэльса – 1.

Мадридский клуб объявил о трансфере хавбека "Монако" Орельяна Тчуамэни. По информации СМИ, "Реал" заплатит 80 млн евро. Контракт с игроком заключен сроком на шесть лет. В сезоне 2021/22 Орельян сыграл в 50 матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. Во вторник состоится презентация игрока журналистам и болельщикам.