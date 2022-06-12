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В оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов

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Партизаны?

В оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром воскресенья, 12 июня, в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели три взрыва.

Как видно по фото и видео, часть города окутал густой черный дым. РИА-Мелитополь сообщает, что полгорода остались без электричества.

Следует заметить, что на оккупированных россией территориях все чаще раздаются взрывы. В частности, в июне взрывы были в порту Бердянска и в центре Херсона. По мнению местных жителей, работают украинские диверсанты.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Rоmеrіk (YNWА)
12.06.2022 в 08:46
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