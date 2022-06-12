В оккупированном Бердянске прогремело несколько взрывов
Партизаны?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром воскресенья, 12 июня, в оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели три взрыва.
Как видно по фото и видео, часть города окутал густой черный дым. РИА-Мелитополь сообщает, что полгорода остались без электричества.
Следует заметить, что на оккупированных россией территориях все чаще раздаются взрывы. В частности, в июне взрывы были в порту Бердянска и в центре Херсона. По мнению местных жителей, работают украинские диверсанты.
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Rоmеrіk (YNWА)
12.06.2022 в 08:46
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