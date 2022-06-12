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Кулеба: Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС поставит точку после десятилетий колебаний

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Дипломат отметил важность этого решения

Кулеба: Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС поставит точку после десятилетий колебаний

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – это выигрыш для всех сторон, нужно только перепрыгнуть очередные стереотипы:

"Мы на финишной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины. Почему этот статус настолько важен? Он юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной, это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".

Вчерашние скептики стали поклонниками. Вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис, а мы склоняем их обратно в позитив. Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве", - убежден глава МИД.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Фейсбук Кулеби

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