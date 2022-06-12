В результате взрывов в Чорткове нет погибших, но среди пострадавших - дети
"Прилеты" произошли вчера вечером
Фото з відкритих джерел
В результате взрывов в Чорткове на Тернопольщине нет погибших, но есть пострадавшие, среди которых - дети. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"О ситуации на Чертковщине. К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети.
Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан.
В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями уведомим о пострадавших и масштабах разрушений", - написал чиновник в своем Телеграмме.
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Источник:Телеграм Тернопільської ОВА
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
12.06.2022 в 10:45
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