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В результате взрывов в Чорткове нет погибших, но среди пострадавших - дети

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"Прилеты" произошли вчера вечером

В результате взрывов в Чорткове нет погибших, но среди пострадавших - дети

Фото з відкритих джерел

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В результате взрывов в Чорткове на Тернопольщине нет погибших, но есть пострадавшие, среди которых - дети. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"О ситуации на Чертковщине. К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети.

Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан.

В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями уведомим о пострадавших и масштабах разрушений", - написал чиновник в своем Телеграмме.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
12.06.2022 в 10:45
Три недели блаблакар прокладывал все маршруты на закарпатье, черновицкую и франковскую область исключительно через Чорткив, хоть существуют более оптимальные варианты. Случайно?
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