В результате взрывов в Чорткове нет погибших, но среди пострадавших - дети

В результате взрывов в Чорткове на Тернопольщине нет погибших, но есть пострадавшие, среди которых - дети. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"О ситуации на Чертковщине. К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети.

Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан.

В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями уведомим о пострадавших и масштабах разрушений", - написал чиновник в своем Телеграмме.