Приближаемся к 1500 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях врага с начала войны
Держимся сто девятый день!
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях россиян с начала полномасштабной войны к утру 12 июня.
- личного состава – около 32150 (+100) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1430 (+11) ед.
- боевых бронированных машин – 3484 (+18) ед.
- артиллерийских систем – 715 (+3) ед.
- РСЗО - 226 (+4) ед.
- средства ПВО – 97 (+0) ед.
- самолетов – 212 (+0) ед.
- вертолетов – 178 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3).
- крылатые ракеты – 125 (+0).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7) ед.
- специальная техника – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отмечают в Генштабе.
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