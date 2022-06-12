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Приближаемся к 1500 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях врага с начала войны

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Приближаемся к 1500 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях врага с начала войны

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях россиян с начала полномасштабной войны к утру 12 июня.

  • личного состава – около 32150 (+100) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1430 (+11) ед.
  • боевых бронированных машин – 3484 (+18) ед.
  • артиллерийских систем – 715 (+3) ед.
  • РСЗО - 226 (+4) ед.
  • средства ПВО – 97 (+0) ед.
  • самолетов – 212 (+0) ед.
  • вертолетов – 178 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3).
  • крылатые ракеты – 125 (+0).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7) ед.
  • специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отмечают в Генштабе.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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