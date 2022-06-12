Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил поддержку путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности рф"
Хочет и дальше сотрудничать
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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил свою поддержку российскому президенту властям меру путина в поздравительной телеграмме по случаю дня россии, который празднуется 12 июня:
“Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, добивается больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, в чем наш народ оказывает полную поддержку
Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, и в дальнейшем будут динамично укрепляться и развиваться во всех сферах”, - отметил диктатор.
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