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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил поддержку путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности рф"

Общие новости
(1 голосов)

Хочет и дальше сотрудничать

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил поддержку путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности рф"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил свою поддержку российскому президенту властям меру путина в поздравительной телеграмме по случаю дня россии, который празднуется 12 июня:

“Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, добивается больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, в чем наш народ оказывает полную поддержку

Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, и в дальнейшем будут динамично укрепляться и развиваться во всех сферах”, - отметил диктатор.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
12.06.2022 в 10:18
Ворон воронові око не виклює
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