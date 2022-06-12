  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия запретила одной из стран ЕС передать 40 танков Leopard
В тренде

Германия запретила одной из стран ЕС передать 40 танков Leopard

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Никогда такого не было, и вот снова

Германия запретила одной из стран ЕС передать 40 танков Leopard

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испания планировала передать Украину 40 танков Leopard 2A4, однако Германия заблокировала эту возможность. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в германских правительственных кругах.

Отмечается, что немецкие власти в телефонной связи сообщили Мадрид, что этот шаг может быть сделан вопреки, якобы, неформально принятому всеми западными союзниками решению не поставлять Украине танки, стоящие на вооружении НАТО.

Еще один источник, Business Insider, указал, что испанские власти извинились после этого у Берлина и даже не направили запрос на возможность поставки танков.

В то же время Spiegel предполагает, что Испания окончательно не отказалась от своих планов послать танки Украине, однако может сократить количество до 10. На их ремонт нужно время, поэтому ожидать их скоро нет смысла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Spiegel

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.06.2022 в 13:58
Як же фріци миру хотять !
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде