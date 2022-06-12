Германия запретила одной из стран ЕС передать 40 танков Leopard
Никогда такого не было, и вот снова
Getty Images / Global Images Ukraine
Испания планировала передать Украину 40 танков Leopard 2A4, однако Германия заблокировала эту возможность. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в германских правительственных кругах.
Отмечается, что немецкие власти в телефонной связи сообщили Мадрид, что этот шаг может быть сделан вопреки, якобы, неформально принятому всеми западными союзниками решению не поставлять Украине танки, стоящие на вооружении НАТО.
Еще один источник, Business Insider, указал, что испанские власти извинились после этого у Берлина и даже не направили запрос на возможность поставки танков.
В то же время Spiegel предполагает, что Испания окончательно не отказалась от своих планов послать танки Украине, однако может сократить количество до 10. На их ремонт нужно время, поэтому ожидать их скоро нет смысла.
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