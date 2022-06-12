Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины

Официальный представитель президента Франции заявил, что страна не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением своей территориальной целостности.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим возобновление территориальной целостности Украины".

В том, что говорит президент, нет духа уступки ни путину, ни россии. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то чтобы сказать, как мы видим вещи.

Также мы располагаем сторонами, чтобы можно было организовать операцию, которая позволит в полной безопасности доступ к Одесскому порту", – сказал он.