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Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

У французов все быстро меняется

Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный представитель президента Франции заявил, что страна не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением своей территориальной целостности.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим возобновление территориальной целостности Украины".

В том, что говорит президент, нет духа уступки ни путину, ни россии. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то чтобы сказать, как мы видим вещи.

Также мы располагаем сторонами, чтобы можно было организовать операцию, которая позволит в полной безопасности доступ к Одесскому порту", – сказал он.

Как известно, ранее Украина раскритиковала Макрона после опубликованного интервью, где он сказал, что важно "не унижать россию".

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
Reuters

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Комментарии (3)
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Webracer (Київ)
12.06.2022 в 14:28
Продавати зерно тільки після поставки зброї у достатній кількості (достатність визначить Україна) для перемоги і відновленню суверенітету і територіальної цілісності всієї України в міжнародно визнаних її кордонах.
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0
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avatar
Zaragoza (Киев)
12.06.2022 в 14:20
Макарон конкретно вляпался словами про сберечь лицо путлера
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
12.06.2022 в 14:07
Еммануель - повія путінська
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+2
0

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