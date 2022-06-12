Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины
У французов все быстро меняется
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Официальный представитель президента Франции заявил, что страна не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением своей территориальной целостности.
"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим возобновление территориальной целостности Украины".
В том, что говорит президент, нет духа уступки ни путину, ни россии. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то чтобы сказать, как мы видим вещи.
Также мы располагаем сторонами, чтобы можно было организовать операцию, которая позволит в полной безопасности доступ к Одесскому порту", – сказал он.
Как известно, ранее Украина раскритиковала Макрона после опубликованного интервью, где он сказал, что важно "не унижать россию".
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