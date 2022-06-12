россияне разрушили два из трех мостов в Северодонецк, - Гайдай

российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай:

"Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.

Не исключаем наступления и по другим направлениям, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль", - сказал Гайдай.