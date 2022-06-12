россияне разрушили два из трех мостов в Северодонецк, - Гайдай
Оккупанты равняют всё с землей
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российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай:
"Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.
Не исключаем наступления и по другим направлениям, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль", - сказал Гайдай.
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Источник:Українська правда
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
12.06.2022 в 14:04
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Zaragoza (Киев)
12.06.2022 в 14:17
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