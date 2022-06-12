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россияне разрушили два из трех мостов в Северодонецк, - Гайдай

Общие новости
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(2 голосов)

Оккупанты равняют всё с землей

россияне разрушили два из трех мостов в Северодонецк, - Гайдай

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российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай:

"Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.

Не исключаем наступления и по другим направлениям, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль", - сказал Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
12.06.2022 в 14:04
Только полная капитуляция русни, пороха с свинарчуками на передовую, ирку геращенко в санитары, яценюка в снайпера, луценко где смылся, призывной возраст. Курилы японцам, Карелию Польше, Кубань, Крым, Белгород и Донбасс Украине...арестовича с гордоном тоже на передовую
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0
-1
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Zaragoza (Киев)
12.06.2022 в 14:17
Это Порошенко с яценюком сдали юг и разминировали Чонгар? Или это им целый год американцы говорили про нападение,а они не хотели слушать,а хотели посмотреть в глаза?
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0
-1

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