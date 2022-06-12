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Немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал партию БМП Mаrder и хочет поставить их Украине

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Все попытки предприятия блокирует немецкое правительство

Немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал партию БМП Mаrder и хочет поставить их Украине

Концерн Rheinmetall / Автор невідомий

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Несколько боевых машин пехоты Marder от немецкого производителя Rheinmetall, которые были сняты с вооружения Бундесвером, в настоящее время прошли модернизацию, и могут быть доставлены в Украину немедленно. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

"Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство.

Мы ожидаем значительного увеличения продаж до 20% в год и сейчас находимся в процессе увеличения наших мощностей. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен холодной войны", — сказал Паппергер.

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В статье: Германия война с Россией
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